POL-BOR: Gronau - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 08:40 Uhr auf dem Heerweg in Gronau. Eine 26-jährige Frau überholte einen in Richtung Schöttelkotter Damm fahrenden Lastwagen. Als sie sich auf der linken Fahrspur bereits neben dem überholten Fahrzeug befand, bog ein bislang unbekannter dunkler Kombi von der Irma-Sperling-Straße nach rechts auf den Heerweg ab und kam der jungen Frau entgegen. Sie musste dem Kombi ausweichen und stieß mit dem Lastwagen zusammen. Der hierdurch an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro beziffert. Der dunkle Kombi entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Gronau (02562/9260) bittet um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug.

