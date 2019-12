Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Gronau (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug stellte ein 70-jähriger Mann am Donnerstagmorgen an der Antoniusstraße fest. Das Fahrzeug war am frühen Mittwochabend auf einem Parkplatz abgestellt worden. Nachdem bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatten, entwendeten sie eine Herrenhandtasche der Marke Samsonite von der Rückbank des Fahrzeugs. Die Polizei in Gronau (02562/9260) bittet um sachdienliche Hinweise.

