Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Krankenhaus-Werkstatt

Gronau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in die Werkstatt des Lukas-Krankenhauses in Gronau. Nachdem die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, kletterten sie durch das Fenster in das Gebäude. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei Gronau (02562/9260) bittet um sachdienliche Hinweise.

