Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Auto getreten - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmorgen (02.03.2020) einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Königstraße offenbar gegen eine weiße Mercedes A-Klasse getreten hat. Mehrere Zeugen beobachteten den Mann gegen 08.00 Uhr, wie er vor dem Gebäude Nummer 46 gegen die A-Klasse trat, in der sich eine unbekannte Frau befand. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Die unbekannte Frau war beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits weggefahren, ob an dem Fahrzeug mit Stuttgarter Zulassung ein Schaden entstand, ist nicht bekannt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau in der A-Klasse, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

