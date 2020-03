Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststätteneinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntag (01.03.2020) bis Montag (02.03.2020) in Gaststätten an der Haußmannstraße und an der Fleiner Straße eingebrochen und haben dort befindliche Geldspielautomaten aufgebrochen. Zwischen Sonntag, 23.45 Uhr, und Montag, 08.15 Uhr, hebelten die Täter zunächst die hintere Tür in das Treppenhaus eines Gebäudes an der Haußmannstraße mit einem unbekannten Werkzeug auf. Anschließend hebelten sie auch die Eingangstür zur im Gebäude befindlichen Gaststätte auf. Dort brachen die Täter einen Geldspielautomaten auf und stahlen einen Geldbeutel mit rund 200 Euro Bargeld. Wieviel Geld sie aus dem Automaten erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Ein weiterer Fall ereignete sich am frühen Montagmorgen zwischen 02.30 Uhr und 04.00 Uhr in der Fleiner Straße. Dort hebelten Unbekannte offenbar mit einem Brecheisen die Eingangstür einer Gaststätte auf, brachen zwei Geldspielautomaten auf und stahlen einen Geldbeutel mit ebenfalls rund 200 Euro Bargeld. Auch in diesem Fall ist noch nicht bekannt, wieviel Geld sich in den Automaten befunden hatte. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

