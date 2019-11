Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Weitere Verdächtige in Haft /

Nach dem Tod eines Mannes am Sonntag in Ursenwang sitzen seit Dienstag zwei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4429208) nahm die Polizei in der Nacht zum Montag zwei Verdächtige im Alter von 16 und 19 Jahren vorläufig fest. Gegen den Jugendlichen erging bereits am Montag ein Haftbefehl. Am Dienstag erließ das Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 19-Jährigen.

Einen dritten Verdächtigen nahmen die Ermittler am Montagabend vorläufig fest. Auch gegen diesen 16-Jährigen erging ein Haftbefehl. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiterhin auf Hochtouren.

