Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renitenter Ladendieb festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am 07.November, gegen 18.40 Uhr wurde ein dreister Ladendieb bei einem erneuten Beutezug in einem Einzelhandelsgeschäft in der Hammer Innenstadt festgenommen. Der wohnungslose, 38-jährige Mann deckte sich bereits zum dritten Male an diesem Tag mit Parfum im gleichen Geschäft ein und wurde dabei vom Ladendetektiv gestellt. Der Dieb versuchte sich mit Schlägen zu befreien und zu flüchten, konnte aber mit Hilfe weiterer Mitarbeiter daran gehindert werden. Der Täter wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (av)

