Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brandstiftung an Schule

Hohen Schaden hinterließen am Sonntag Unbekannte nach einer Brandstiftung an einer Schule in Ulm.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei das Feuer an einer Schule in Grimmelfingen ausgebrochen. Gegen 19.45 Uhr habe dort ein Papiercontainer gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Durch die Hitze sei ein Fenster zersprungen und der Rauch in das Innere des Gebäudes gezogen. Auch seien Türen, die Fassade und elektronische Einrichtungen beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegen. Zeugen berichteten der Polizei, dass sie vier Personen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in Richtung Bolzplatz wegrennen sahen. Einer von ihnen sei korpulent. Die Polizei suchte sofort nach den mutmaßlich Flüchtenden, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Sie hat die Spuren gesichert und hofft unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 auf Zeugenhinweise:

- Wer kann Angaben zu den mutmaßlichen Brandstiftern machen? - Wer hat am Sonntagabend auf dem Schulgelände Verdächtige gesehen oder beim Zündeln beobachtet? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben.

++++1838829

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell