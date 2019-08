Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall kurz vor Osthelden - Polizei sucht unfallflüchtigen Transporter

Kreuztal (OT Osthelden) (ots)

Am Dienstag (13.08.2019), gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi auf der L 714 von Wenden in Richtung Kreuztal. Kurz vor Osthelden kam ihm in einer Rechtkurve auf seinem Fahrstreifen ein weißer Transporter entgegen. Der Audi-Fahrer musste nach rechts ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer des weißen Transporters entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter 0271/7099-0

