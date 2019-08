Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrskommissariat der Polizei in Siegen sucht Unfallzeugen

Bereits am Freitag, 09.08.2019, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Hüttentalstraße in Siegen kurz vor dem Ziegenbergtunnel in Fahrtrichtung Kreuztal ein Verkehrsunfall. Aufgrund von Bauarbeiten stand dort nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im Reisverschlussverfahren wurden die Fahrzeuge auf eine Spur gelenkt. Dabei kam es zu einem Unfall zwischen einem blauen Mercedes Sprinter und einem gelben Mercedes Vito mit Anhänger. Da die Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, sucht das Verkehrskommissariat der Polizei in Siegen nach Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an 0271/7099-0

