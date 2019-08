Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Spielhalle

Freudenberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (13.08.2019), gegen 04:10 Uhr, brachen Unbekannte in eine Spielhalle in Freudenberg ein. Dazu schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. In der Spielhalle brachen sie drei Spielautomaten auf und erbeuteten daraus das Münzgeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0.

