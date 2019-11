Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesuchter leistet Widerstand bei Festnahme

Hamm-Pelkum (ots)

Der Fluchtversuch eines mit Haftbefehl wegen Körperverletzung, Betruges und Sachbeschädigung gesuchten Hammers scheiterte am Donnerstag, 7. November, in Pelkum. Polizeibeamte wollten den Mann, der gegen 7.10 Uhr zu Fuß auf der Kamener Straße unterwegs war, kontrollieren. Er flüchtete vor den Beamten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Bei seiner Festnahme leistete er zudem Widerstand. Der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde in die JVA gebracht, da er die haftbefreiende Geldstrafe nicht zahlen konnte.(hei)

