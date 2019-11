Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Zweifamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch, 06. November 2019, zwischen 7 und 16.30 Uhr, in ein Zweifamilienhaus auf dem Westberger Weg ein. Sie beschädigten zunächst mit roher Gewalt die Kellertür im rückwärtigen Bereich des Hauses und verschafften sich so Zutritt ins Hausinnere. Anschließend brachen sie mit gleicher stumpfer Gewalt die Eingangstür der Erdgeschosswohnung auf. Sämtliche Räume durchsuchten die Täter daraufhin nach Wertgegenständen. Die Ganoven hinterließen einen erheblichen Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

