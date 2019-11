Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Beifahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am 07.November, kurz vor 16 Uhr kam es auf der Kamener Straße, in Höhe der Kreuzung Fangstraße zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Frau schwer verletzt wurde. Eine 35-jährige Audi Fahrerin fuhr auf einen vor ihr bremsenden 43 Jahre alten Kia Fahrer auf. Durch den Aufprall wurde die 66-jährige Beifahrerin des Kia so schwer verletzt, dass sie in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Dort verblieb sie stationär. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kamener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Der Verkehr staute sich entsprechend zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka eintausend Euro. (av)

