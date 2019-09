Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Fahrzeug

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter in der Lauterstraße die Scheibe eines dort abgestellten Pkws ein. Im Inneren ergriff der Täter einen Schal, neue Laufschuhe, Schuhbeutel mit drei Halbschuhen und einen Aufsatz einer Massagebank. Zeugen die Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzten.

