Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen: Mit 1,22 Promille unterwegs: Polizei schnappt Alkoholfahrer

Leichlingen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamte in der Nacht von Freitag auf Samstag (14.03.) gegen 03:00 Uhr auf der Hauptstraße einen 34-jährigen Polen an. Auf dem Beifahrersitz des Mannes lagen mehrere Bierdosen. Der Pole bestritt auf Nachfrage, Alkohol konsumiert zu haben; ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,04 Promille. Der 34-Jährige wurde anschließend mit auf die Wache genommen und pustete circa 30 Minuten später einen Wert von 1,22 Promille. Da es sich bei diesem Wert um eine Straftat und nicht mehr um eine Ordnungswidrigkeit handelt, wurde der Pole wurde zwecks Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Wermelskirchen gebracht. Die Weiterfahrt wurde dem Mann bis auf weiteres untersagt. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Den Polen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer. (ma)

