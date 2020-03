Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendieb festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 27-Jähriger ist gestern beim Diebstahl von einem Paar Schuhe aufgefallen und festgenommen worden.

Der einschlägig wegen Diebstahl bekannte 27-Jährige aus Bergisch Gladbach ist gestern (16.03.) gegen 18:00 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße aufgefallen. Dort hielt er sich längere Zeit an einem Schuhregal auf. Eine Zeugin beobachtete, wie er ein Paar Puma-Schuhe in seine Tasche packte und damit das Geschäft verließ. Die akustische Alarmauslösung am Ausgang hinderte den Täter nicht, weiter zu gehen. Daraufhin wurde er von einem Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da der 27-Jährige polizeilich bereits mehrfach aufgefallen ist und auch schon wegen gleichgelagerter Fälle in Haft war, wurde er festgenommen, um dem Haftrichter vorgeführt zu werden. (gb)

