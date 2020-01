Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb wird gestört

Hamm-Mitte (ots)

Ein 38-Jähriger konnte in der Nacht auf Freitag, 31. Januar, von der Polizei festgenommen werden. Zuvor hatte sich der Mann aus Hamm gegen 3.30 Uhr an dem nicht verschlossenen Pkw-Kofferraum eines Sicherheitsdienstes auf einem Parkplatz an der Adenauerallee zu Schaffen gemacht. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes saß jedoch noch in dem Firmenfahrzeug, bemerkte den ungewöhnlichen Vorgang und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufin flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute und konnte im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später von der hinzugerufenen Polizei am Bänklerweg angetroffen werden. Der bereits in Vergangenheit wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getretene Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.(hei)

