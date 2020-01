Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtige Diebin gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Diebstahl am Mittwoch, 29. Januar, in einem Lebensmittelmarkt an der Ahlener Straße sucht die Polizei eine Tatverdächtige. Gegen 18.10 nahm sie mehrere Lebensmittel aus der Außenauslage des Geschäftes- ob sie dann nicht wusste wie sie ihr Diebesgut transportieren sollte ist unklar. Fest steht nur, dass sie anschließend auch den Putzmittelwagen, der an der Rückseite des Gebäudes stand mitnahm und flüchtete. Die Flüchtige ist zirka 33 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat eine stabile Statur, lange, dunkelblonde Haare und einen blassen Teint. Sie trug ein rotes T-Shirt mit Rentiermotiv, eine schwarze Strickjacke, einen schwarzen Rock und dunkle Ballerinas. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

