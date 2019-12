Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tageswohnungseinbruch in zwei Wohnhäuser

Celle/ Wathlingen (ots)

Am Samstag wurden zwei Einbrüche in Wathlingen gemeldet. Bei beiden Einbrüchen gelangten die Täter gewaltsam über den rückwärtigen Bereich in die Wohnhäuser im Heinz-Homann-Ring. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, da sich beide Hauseigentümer zur Zeit im Urlaub befinden.

