Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Leicht verletzt

Achern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Fautenbacher Straße trug ein 29-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen davon. Eine 48-jährige Ford-Fahrerin wollte gegen 18.30 Uhr in die Hohbühlstraße einfahren, übersah hierbei den entgegenkommenden Zweiradlenker und kollidierte mit dem Endzwanziger. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

