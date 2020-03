Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Café

Paderborn (ots)

(mb) Am Padersee ist in der Nacht zu Dienstag in ein Café eingebrochen worden.

Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 Uhr und 04.00 Uhr. An der Rückseite des Gebäudes hebelten der oder die Täter eine Tür auf. Aus dem Lokal wurden Lebensmittel und mehrere Servierplatten entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

