Polizei Paderborn

POL-PB: SUV-Fahrer nach Auffahrunfall auf Dubelohstraße gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei sucht nach einem Auffahrunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Dubelohstraße an der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring ereignet hat, einen SUV-Fahrer sowie Unfallzeugen.

Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-Golf-Fahrer auf der Dubelohstraße stadteinwärts und wollte nach rechts in den Heinz-Nixdorf-Ring abbiegen. Auf der Abbiegespur musste er in der Fahrzeugschlange anhalten. Ein hinter ihm fahrender SUV-Fahrer prallte auf das Heck des Golf. Dabei erlitten der 19-Jährige und seine Beifahrerin (48) leichte Verletzungen. Der Golffahrer fuhr den nächsten Parkplatz am Heinz-Nixdorf- Ring an, um dort mit dem Unfallverursacher zu sprechen. Der Fahrer der silbernen SUV fuhr jedoch weiter. Er soll 55 bis 60 Jahre alt sein und südeuropäisch, eventuell türkisch, aussehen. Der Mann hatte kurze graue Haare und einen Vollbart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

