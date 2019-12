Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher verursacht Wasserschaden

Gronau (ots)

In der Zeit von Dienstag, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.00 Uhr, hebelte ein noch unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus an der Nienborger Straße die Eingangstür der Dachgeschosswohnung auf. Offenbar kam es dem Täter nicht auf Diebesbeute sondern auf Sachbeschädigungen an. In der Küche, in der noch keine Spüle montiert war, wurde der Warmwasserhahn aufgedreht, sodass Sachschäden an den Oberböden und den Tapeten entstanden. Inwiefern auch in den darunter liegenden Wohnungen Schäden entstanden sind, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Das Namensschild des Mieters (ausländischer Name) wurde entfernt und dessen Türklingel beschädigt. Ein fremdenfeindliches Motiv ist somit zumindest wahrscheinlich. Der Staatsschutz wird informiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

