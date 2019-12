Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zigarettenautomat gesprengt

Ahaus (ots)

Am Freitagabend versuchten noch unbekannte Täter gegen 20.45 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Ecke Kruppstraße/Boschstraße aufzusprengen. Der Zigarettenautomat wurde zwar stark beschädigt, entwendet haben der oder die Täter aber vermutlich nichts. Möglicherweise wurden sie durch vor Ort erscheinende Mitarbeiter eines Wachdienstes gestört, sodass sie von der weiteren Tatausführung abließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

