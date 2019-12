Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch in Apotheke scheitert

Bocholt (ots)

Zwischen Donnerstag, 14.00 Uhr, und Freitag, 07.45 Uhr, versuchte ein Einbrecher vergeblich, die Schiebetür einer Apotheke an der Nordstraße aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

