Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender PKW auf der BAB 20 bei Gützkow in Fahrtrichtung Stettin

AVPR Grimmen (ots)

Am 10.03.2019,gegen 12:30 Uhr geriet auf der Autobahn BAB 20, Richtungsfahrbahn Stettin, Höhe Kilometer 209,5 ein PKW Skoda Superb aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Trotz Einsatzes der Feuerwehren aus Grimmen und Bereitschaftskräften der Brandmeldezentrale Malchow brannte der PKW vollkommen aus. Die zwei Berliner Insassen des PKW wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte eine halbseitige Sperrung eingerichtet werden, so dass der bereits gestaute Verkehr wieder fließen konnte. Am Fahrzeug entstand durch den Brand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 20.000 Euro). Nach ersten Erkenntnissen brannte der PKW zuerst im Motorraum, es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

