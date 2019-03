Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Wildunfall zwischen PKW und Hirschkuh auf der B111 auf der Insel Usedom (Landkreis V-G)

PR Heringsdorf (ots)

Am 10.03.2019 gegen 11:15 Uhr kam es zu einem Wildunfall auf der B111 in der Nähe der Kreuzung Schmollensee. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes GLC befuhr die B111 aus Richtung Seebad Bansin kommend in Richtung Ückeritz, als plötzlich eine Hirschkuh von links kommend die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier wurde auf den angrenzenden Geh-/Radweg geschleudert und verendete dort. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt ca. 12.000 Euro. Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es kam während der Unfallaufnahme bzw. Bergung des Fahrzeuges zu keinen erwähnenswerten Behinderungen des fließenden Verkehrs. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell