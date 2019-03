Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl im Solarpark Neverin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit von Donnerstag, 07. März 2019, 20:00 Uhr, bis Samstag, 09. März 2019, 18:00 Uhr, 37 hochwertige Wechselrichter von einem Solarfeld bei Neverin entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen trennten der oder die Täter offensichtlich vier Zaunfelder auf und gelangten so über das Nachbargrundstück auf das betroffene Gelände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 111.200 EUR. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zur o. g. Tat nimmt der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg unter Tel. 0395-5582 5333, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Auftrag Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell