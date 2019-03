Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kompletter Zigarettenautomat entwendet

Erndtebrück (ots)

Am Sonntagabend bzw. in der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte in Erndtebück in der Oststraße gleich einen kompletten Zigarettenautomaten, der an einer dortigen Hauswand befestigt war. Der auf diese Weise angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oststraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02751-909-0 zu melden.

