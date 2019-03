Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw überschlägt sich mehrfach: Fahrerin ins Krankenhaus transportiert

Netphen (ots)

Eine 29-jährige Autofahrerin kam am Samstagmittag in Netphen-Dreis-Tiefenbach aus noch ungeklärter Ursache in einem langgezogenen Kurvenbereich der Dreisbachstraße von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach mit ihrem Fahrzeug und wurde dabei in ihrem Pkw eingeklemmt. Nach erfolgter Bergung druch die Feurwehr wurde die Verletzte mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

