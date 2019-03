Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto landet in Graben - 19 Jährige leicht verletzt

Siegen (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin kam am Samstagmorgen in Siegen-Eiserfeld von der zu diesem Zeitpunkt regennassen Freiengründer Straße ab und landete mit ihrem Fahrzeug in einen Graben. Die junge Frau musste durch die Feuerwehr zunächst geborgen werden und wurde dann - leicht verletzt - mittels Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

