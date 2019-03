Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw überschlägt sich: Drei Verletzte

Freudenberg (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer kam am Sonntagmorgen um 05 Uhr in Freudenberg in einem Kurvenbereich der Siegener Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke, Verkehrszeichen und zwei Bäumen. Das Fahrzeug überschlug sich schließlich seitlich. Ein Autoinsasse wurde bei Unfall schwer, zwei weitere - darunter der 34-Jährige - leicht verletzt. Unfallschadensbilanz: rund 45.000 Euro.

