Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Serie von Kennzeichen-Diebstählen in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen kam es in Neunkirchen-Altenseelbach im Bereich der Straßen Untere Reihe und Breitelbachstraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Kfz. An mehreren dort geparkten Fahrzeugen wurden jeweils die Kennzeichen abgerissen. Die entwendeten Kennzeichen wurden dann nach intensiver Suche im Tatortbereich wieder aufgefunden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den bzw. die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

