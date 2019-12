Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Stralsund (ots)

In den heutigen Morgenstunden des 09.12.2019 ereignete sich auf der Bundesstraße 194, im Kreuzungsbereich der Albert-Schweitzer-Straße in Stralsund, ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Insgesamt wurden bei der Kollision drei Menschen leicht verletzt. Der Kreuzungsbereich musste zur Bergung der nicht fahrbereiten Pkw sowie zur Reinigung der Fahrbahn für zirka 40 Minuten voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 51-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda gegen 07:10 Uhr an der durch Lichtzeichen geregelten Kreuzung auf die Bundesstraße 194 abzubiegen. Sie kam mit ihrem Pkw aus Richtung Albert-Schweitzer-Straße. Offenbar missachtete die 51-Jährige den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 78-Jährigen in seinem Pkw Citroen und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der Citroen frontal gegen den in der Linksabbiegespur wartenden Pkw Toyota geschleudert, der von der Bundesstraße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße abbiegen wollte.

Sowohl der 78-jährige Fahrer des Citroens als auch seine 75-jährige Beifahrerin sowie die 62-jährige Fahrerin des Pkw Toyota wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrerin des Mazda blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Alle drei Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 20.000 Euro. Eine Spezialfirma musste zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden. Gegen 09:00 Uhr war die Unfallstelle beräumt und die Strecke wieder frei befahrbar.

