Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogentreff aufgeflogen/Einbruch in Sanitätsgeschäft/Sekt getrunken und Tür eingetreten

Lüdenscheid (ots)

Seit Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung fliegen immer wieder auch Drogen-Treffs auf - so wie am Donnerstagabend Am Willigloh. Etwa sieben Personen standen dort an einer Bank zusammen. Anwohner meldeten die verbotene Versammlung. Als die Polizei eintraf, flüchteten alle in verschiedene Richtungen. Die Polizeibeamten konnten drei 19-Jährige stellen. Unter der Bank lagen Cannabis, diverse Utensilien zum Drogenkonsum und eine Musik-Box. Die Polizei stellte alles sicher und schrieb Anzeigen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen alle drei Männer wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Kostenpunkt: 200 Euro pro Kopf.

Unbekannte versuchten in der vergangenen Nacht gegen 3.45 Uhr in ein Geschäft für Sanitäts- und Rettungsbedarf an der Talstraße einzubrechen. Sie öffneten gewaltsam ein Garagentor. Von der Garage führt jedoch keine Tür in den Verkaufs- oder Lagerraum. Ein Zeuge beobachtete die beiden dunkel gekleideten Personen, die Kapuzen aufhatten. Sie stiegen in einen dunklen Kombi und konnten flüchten, bevor die Polizei eintraf.

Trotz Hausverbots kam ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz am Donnerstag gegen 17 Uhr in einen Discounter an der Knapper Straße. Als ihn die Verkäufer baten, die Filiale zu verlassen, wurde er aggressiv, öffnete demonstrativ eine Flasche Sekt aus dem Regal, trank etwas daraus, und nahm eine Dose Whiskey-Cola, trank ebenfalls etwas daraus. Die Mitarbeiter riefen die Polizei und wollten ihn deshalb nun daran hindern, das Geschäft zu verlassen. Der 30-Jährige trat deshalb kurzerhand die geschlossene Eingangstür ein. Vor der Tür blieb er dann ruhig stehen und wartete auf die Polizei. Die hatte ihn erst am Morgen wegen anderer Vorgänge aus dem Gewahrsam entlassen. Dorthin wurde er nun wieder verfrachtet, um weitere Straftaten zu verhindern. Er stand nach eigenen Angaben unter Einfluss von Alkohol und Cannabis. Die Schiebetür des Eingangs ist verbogen. Sie ließ sich nur noch von Hand öffnen.

