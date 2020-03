Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Fahrraddiebstahl - Sachbeschädigung -

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Versuchter Dieseldiebstahl

Lengers - In der Nacht von Donnerstag (05.03.) auf Freitag (06.03.) brachen Unbekannte an zwei Sattelzugmaschinen die Tankdeckel auf, um augenscheinlich Dieselkraftstoff abzuzapfen. Die beiden Fahrzeuge standen im Bereich der Industriestraße. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Blumenteiler gestohlen

Bad Hersfeld - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum von Freitag (21.02.) bis Freitag (28.02.) zu mehreren Diebstählen von Deckeln für Versenkvasen auf einem Friedhof in der Straße "Alter Kirchweg". Die Diebe stahlen wohl auf dem gesamten Friedhof mehrere solcher Deckel. Die genaue Anzahl, sowie der dadurch entstandene Schaden ist noch nicht genau bekannt.

Mountainbike gestohlen

Rotenburg - In der Nacht zu Donnerstag (05.03.) stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Cube" im Wert von rund 400 Euro. Der Geschädigte hatte sein Rad vor einer Schule in der Bernhard-Faust-Straße im Bereich eines Fahrradständers abgestellt.

Windschutzscheibe beschädigt

Bad Hersfeld - Am Samstag (07.03.), zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigten Unbekannte einen silbernen Opel "Vectra", welcher im Bereich des Theodor-Heuss-Platzes abgestellt war. Die Täter hatten vermutlich mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Windschutzscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 800 Euro.

Versuchter Werkstatteinbruch

Bebra - Samstagabend (07.03.), gegen 18:45 Uhr, betraten unbekannte Täter ein Firmengelände in der Ernst-Abbe-Straße. Die Unbekannten hebelten einen Metallzaun auf und gelangten so auf das Gelände. Hier traten sie an mehrere Container heran, sahen aber aus bisher nicht bekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Kaugummiautomat aufgebrochen

Bebra - Vermutlich am zurückliegenden Wochenende zerstörten Unbekannte einen Kaugummiautomaten im der Thomas-Mann-Straße. Die Täter zerstörten die Scheibe des Automaten und stahlen aus diesem eine noch unbekannte Menge von Kaugummis. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Damen-Mountainbike gestohlen

Rotenburg - Zwischen Mittwoch (04.03.) und Donnerstag (05.03.) stahlen Unbekannte ein Damenmountainbike der Marke "Corratec X-Vert in der Farbe Schwarz / Pink. Die Geschädigte hatte ihr Rad in einer geöffneten Garage in der Straße "Am Toberod" abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

