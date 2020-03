Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Eine 42-jährige Bebranerin befuhr am 07.03.2020 gegen 09.15 Uhr mit ihrem Pkw die Abbiegespur von der B 62 in Richtung Hermann-Kirchner Straße (Hohe Luft). Ohne ersichtlichen Grund kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Heck gegen eine Straßenlaterne. Die Bebranerin wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500,- Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, POK)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell