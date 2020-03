Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rehe laufen vor Auto

Alheim (ots)

Am Samstag 07.03.20 gg. 06.25 h fuhr ein Alheimer auf der Gemeindestraße von Heinebach nach Niedergude. Ca. 400 m nach der Ortslage liefen 2 Rehe von rechts nach links auf die Straße. Mit einem der Rehe kam es zu Zusammenstoß. Die Rehe liefen weiter in den Wald. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

PHK Hahn, Polizeistation Rotenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell