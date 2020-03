POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra - Am Freitag 06.03.20 gg. 12.30 h wurde festgestellt, dass vermutlich ein Lkw beim Rangieren in der Straße "In der Lache" (Zufahrt zum Bauhof) den Metallzaum der Stadtwerke Bebra in einer Höhe von ca. 165 cm beschädigt hat. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeistation oder über die Onlinewache https://onlinewache.polizei.hessen.de.

