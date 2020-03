Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

Fulda (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am 05.03.2020, 11:45 Uhr, an der Kreuzung Leipziger Straße / Buttlarstraße / Kurfürstenstraße wurde eine Person leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der 40-jährige Fahrer eines VW Passat aus Fulda wollte von der Buttlarstraße kommend nach links in die Leipziger Straße abbiegen. Hierbei beachtete er jedoch nicht den Vorrang eines entgegenkommenden Audi TT, der aus Richtung Kurfürstenstraße kommend geradeaus in die Buttlarstraße einfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 34-jährige Fahrer des Audi aus Fulda leicht verletzt.

