Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (04.02.), in der Zeit zwischen 13:30 Uhr - 14:00 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem blauen Lkw (Pkw-Transport-Lkw) - Zugmaschine mit Anhänger die Strecke Wasserkuppe Richtung Hettenhausen über Gersfeld (B284 und B279). Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve, kam dem Geschädigten ein anderer Lkw auf dessen Fahrspur entgegen. Der Geschädigte musste nach rechts ausweichen und Streifte die Leitplanke. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der andere Lkw-Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Lkw des Geschädigten entstand Sachschaden. Die Höhe ist noch nicht genau bezifferbar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

