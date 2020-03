Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Auto beschädigt

Lauterbach - In der Nacht von Montag (02.03.) auf Dienstag (03.03.) wurde ein in der Beethovenstraße entgegengesetzt der Fahrbahn geparkter schwarzer Passat an der hinteren rechten Fahrzeugseite so beschädigt, dass Schaden in Höhe von rund 1.000 EURO entstand. Der unbekannte Schadenverursacher entfernte sich, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung gesetzt zu haben.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.

