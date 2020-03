Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda - Am Freitag (06.03.), kam es gegen 02:20 Uhr, zu einem Alleinunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand. Ein 19-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Fulda befuhr die Landesstraße 3143 aus Richtung Kämmerzell kommend in Fahrtrichtung Gläserzell. Als er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, fuhr er dort auf eine beginnende Schutzplanke auf und stieß anschließend gegen einen Verkehrszeichenmast.

Unfall mit Personenschaden

Petersberg - Am Donnerstag (05.03.), kam es gegen 16:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Nissan-Fahrerin aus Rotenburg befuhr die Bundesstraße 27 von Fulda kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Auf Höhe der Abfahrt Bernhards musste sie verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin aus Kirchheim, welche hinter der 31-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf diese auf. Ein 37-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Eiterfeld konnte rechtzeitig bremsen und kam zum Stehen. Allerdings bemerkte ein 52-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Hünfeld den Bremsvorgang zu spät und fuhr dem 37-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der VW-Golf des 37-Jährigen auf den Mercedes der 21-Jährigen geschoben. Diese wurde anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

