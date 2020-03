Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall mit drei PKW

Dipperz - Am Freitag (06.03.), gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 458 auf Höhe Dipperz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge fuhren in Richtung Fulda, als die dortige Ampelanlage auf Rot umsprang, bremste ein 30-jähriger Golffahrer sein Fahrzeug. ab. Die hinter ihm fahrende 27-jährige Fahrerin eines weiteren Golfs bremste ebenfalls ihren PKW ab. Ein 18-jähriger Fahrer aus Gersfeld bemerkte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Toyota auf den vor ihm bremsenden Golf auf. Durch den Aufprall stieß dieser noch gegen den ersten Golf wobei sich Fahrer und Beifahrer in diesem leicht verletzten. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen