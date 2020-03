Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstagmorgen (05.03.), gegen 06:00 Uhr bis Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, parkte eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in der Straße "Am Kurpark" auf dem Parkplatz der Residence Ambiente. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihr Fahrzeug, einen Audi A3 anthrazit, und entfernte sich unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

