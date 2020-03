Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bewaffneter Raubüberfall auf Gaststätte

Mönchengladbach (ots)

Drei Männer haben am Dienstagabend (03.03.2020) um 21.30 Uhr einen Mitarbeiter sowie zwei Besucher einer Gaststätte an der Sittardstraße in der Innenstadt überfallen. Sie erbeuteten Bargeld.

Der 63-jährige Mitarbeiter hatte hinter der Theke gestanden, als ein Mann mit einer Schusswaffe die Gaststätte betrat und Geld forderte. Durch die Eingangstür folgten ihm zwei weitere Männer, von denen einer ein Messer in der Hand hielt. Der bewaffnete Täter durchsuchte den Mitarbeiter nach Bargeld, das dieser dem Täter schließlich selbst aushändigte. Auch die beiden 68 und 32 Jahre alten Gäste gaben den Tätern ihr Bargeld.

Anschließend führten die Täter den Mitarbeiter und seine Gäste zu den Toilettenräumen, wo sie sich versteckt hielten, bis die Täter geflüchtet waren. In der Zwischenzeit raubten die Männer das Geld aus der Kasse der Gaststätte sowie aus zwei Spielautomaten.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Alle drei Männer seien maskiert und dunkel gekleidet gewesen. Eventuell habe einer der Täter einen osteuropäischen Akzent gehabt. Eine Fahndung im Umkreis der Gaststätte verlief ergebnislos.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

