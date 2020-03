Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Holt

Mönchengladbach (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Erfurter Straße in Holt ist gestern (03.03.2020) in der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr das Ziel eines Einbrechers gewesen.

Der Täter kletterte auf den Balkon und hebelte die Balkontür auf. Er erbeutete Bargeld, Schmuck und einen Laptop. Anschließend flüchtete er über die Wohnungstür.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

