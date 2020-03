Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher wüten in Imbiss

Mönchengladbach (ots)

Nachdem die Einbrecher die Glastür zerstört hatten, um in einen Imbiss auf der Straße "Burgfreiheit" zu gelangen, fuhren sie in den Räumlichkeiten mit den Sachbeschädigungen fort: Durch groben Vandalismus richteten sie einen entsprechenden Schaden an der Inneneinrichtung an.

Die Tat geschah in der Nacht zu Montag zwischen 2.10 Uhr und 4.45 Uhr.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

