Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in Hütschenhausen - Polizei sucht nach Zeugen

Hütschenhausen (ots)

Die Polizei Landstuhl sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu einem Brand in Hütschenhausen geben können. Am frühen Montagmorgen kam es in einem Handwerkerbetrieb. Es entstand Sachschaden von über 200.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise an: Tel.: 06371 / 9229-0

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl



Telefon: 06371 - 9229-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell